Главный тренер «Локомотива-Кубань» объяснил поражение от дебютанта Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение в первом матче регулярного чемпионата нового сезона Единой лиги ВТБ с МБА.



«Слишком многое пошло не так: организация защиты, завершение атак. Мы позволяли им набирать достаточно легкие очки. Сами поначалу тоже неплохо выстраивали нападение, создавали открытые броски – но не попадали их, отчего появилась нервозность, которая начала приводить к неверным решениям. Будь наш процент реализации повыше, мы вполне могли бы навязать сопернику более серьезную борьбу. Поздравлю МБА – они провели отличную игру. Очень качественно наказывали нас за отсутствие подборов на своем щите. Нам этот компонент игры совсем не удался. Победу им принесла агрессивная защита и подборы в нападении», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча завершилась со счётом 86:73 в пользу МБА.

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