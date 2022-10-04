«Рад, что сейчас здесь». Дюрант откровенно рассказал о скандальном межсезонье в «Нетс»

Звезда «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал о своём состоянии после скандального межсезонья, ставшего таковым из-за проблем с руководством клуба.
«Можем мы уже оставить это? Я понимаю, это интересная история, она заняла большую часть межсезонья, но я не пропустил ни одной игры и ни одной тренировки. Я всё ещё здесь. Надеюсь, всё это в прошлом. В медиа было много дерьма, которое не было правдивым.
Я был расстроен. И, как семья, команда поняла это и согласилась с некоторыми моментами. Мы высказали свои предложения, как мы можем стать лучше. И это сработало, я рад, что сейчас здесь.
Я считал, что у нас хорошая команда. И я понимал, что это место, где я хочу остаться. И мы начали работать над тем, чтобы стать сплочёнными. Я не хочу, чтобы всё это мешало играм, я по-прежнему люблю свои товарищей. И мне по-прежнему нравится играть в Barclays.
Поэтому, несмотря на произошедшее, мне было легко вернуться, потому что я люблю играть, последние два года у меня были хорошие условия для этого», – приводил слова Дюранта ESPN.
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