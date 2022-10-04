Дабл-дабл Энтони Дэвиса не помог «Лейкерс» победить «Сакраменто»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 105:75.



Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 11 очков, 11 подборов и две передачи. Самым результативным у «Сакраменто» стал Киган Мюррей (16 очков, шесть подборов и одна передача).



Также сегодня было сыграно ещё четыре матча. «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Бруклин Нетс» со счётом 127:108, «Орландо Мэджик» уступил «Мемфис Гриззлиз» (97:109), «Денвер Наггетс» проиграл «Оклахома-Сити Тандер» (101:112) и «Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 102:97.

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