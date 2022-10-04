Кавай Леонард вышел на площадку впервые с 2021 года

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард сыграл в предсезонном матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (102:97). Это первое появление американца на площадке с 2021 года.

За 16 минут на площадке Кавай набрал 11 очков (3 из 8 с игры), 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

Напомним, 30-летний баскетболист в июле перенёс операцию по восстановлению после разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона.

Кавай провёл за «Клипперс» два сезона, набирая 26 очков, 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за матч. В середине августа прошлого года стало известно, что Леонард подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн.