Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бен Симмонс дебютировал за «Бруклин»

Бен Симмонс дебютировал за «Бруклин»
Комментарии

Защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс провёл свой первый матч в составе новой команды. В предсезонном матче со своим бывшим клубом «Филадельфией Сиксерс» (108:127) звёздный игрок набрал 6 очков (3 из 6 с игры), 4 подбора и 5 передач за 19 минут.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.

Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022