Бен Симмонс дебютировал за «Бруклин»
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Защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс провёл свой первый матч в составе новой команды. В предсезонном матче со своим бывшим клубом «Филадельфией Сиксерс» (108:127) звёздный игрок набрал 6 очков (3 из 6 с игры), 4 подбора и 5 передач за 19 минут.
Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.
Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».
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