Карл-Энтони Таунс потерял около 8 кг после инфекции горла

Звезда «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс был госпитализирован на прошлой неделе с инфекцией горла, из-за которой ему было трудно дышать. Баскетболист несколько дней соблюдал постельный режим и потерял около 8 кг.

«Я всё ещё восстанавливаюсь. Мне уже становится лучше. Во время болезни были более серьёзные проблемы, чем баскетбол», – приводит слова Таунса ESPN.

В понедельник тренер «Тимбервулвз» Крис Финч сказал, что Таунс не сыграет в открытии предсезонки во вторник с «Майами Хит», так как он работает над улучшением своих кондиций. В межсезонье Таунс прошёл курс лечения стволовыми клетками.

Напомним, Таунс также подписал четырёхлетний контракт на сумму $ 224 млн, который связывает его с командой на следующие пять сезонов.

В прошлом сезоне Таунс набирал 24,6 очка, 9,8 подбора в среднем за игру.