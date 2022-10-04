Симмонс высказался о своём первом матче за 470 дней

Звёздный игрок «Бруклин Нетс» Бен Симмонс прокомментировал свой дебют за команду в предсезонном матче с «Филадельфией Сиксерс» (108:127). Напомним, для игрока это первая игра за 470 дней.

«Я рад тому, что просто вышел на площадку. Вышел на площадку НБА. Это было здорово, получил удовольствие.



Думал, что буду нервничать, но нет, не было ничего такого. Наоборот, у меня было приподнятое настроение.



Матч с бывшей командой? Честно говоря, не испытал ничего такого, обычная игра», — приводит слова Симмонса ESPN.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.



Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».