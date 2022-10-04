Претендент на первый номер драфта-2023: я тот, кого ещё никогда не видели раньше

Тяжёлый форвард Виктор Вембаньяма (18 лет, 218 см), которому эксперты предрекают первый номер драфта НБА – 2023, рассказал о себе.
«Я расскажу вам, что происходит в моей жизни, как и всю мою жизнь, с самого детства, даже до того, как я стал играть в баскетбол. Я всегда старался делать что-то другое, нежели остальные. Даже не говорю о спорте, о чём угодно. В любой области я всегда стараюсь быть оригинальным, единственным и неповторимым, тем, кого ещё никогда не видели раньше. И это действительно работает в моей жизни. Не знаю, откуда это взялось. Думаю, я родился с этим. Я всегда старался быть уникальным», – приводит слова Вембаньямы ESPN.
Прошлым летом француз подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему полностью раскрыть потенциал на самом высоком европейском уровне. В 13 матчах Евролиги талантливый центровой в среднем набирал 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке.
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