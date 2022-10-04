Кавай высказался по поводу дебюта Уолла за «Клипперс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард дал комментарий по поводу дебюта Джона Уолла за команду в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (102:97).
«Джон всегда был рядом со мной на площадке. Я рад, что он получил шанс играть, для него это тоже был долгий путь. Он только сделает нас лучше. Он отлично ведёт себя на тренировках, хороший лидер, не пытается спрятаться в углу, заставляет нас работать и является важным игроком для команды», — приводит слова Леонарда Fadeaway World.
Напомним, прошлый сезон Уолл, тогда выступавший за «Хьюстон Рокетс», пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершая 8,7 передачи и 3,1 подбора.
- 4 октября 2022
-
12:58
-
12:20
-
11:37
-
11:23
-
10:58
-
10:35
-
09:47
-
09:44
-
08:04
-
00:56
-
00:51
- 3 октября 2022
-
23:49
-
23:06
-
22:49
-
22:00
-
21:03
-
20:41
-
19:49
-
18:53
-
18:34
-
17:56
-
15:47
-
14:36
-
13:47
-
13:43
-
12:42
-
12:32
-
12:00
-
10:45
-
10:07
-
10:03
-
09:42
-
00:29
-
00:05
- 2 октября 2022
-
22:48