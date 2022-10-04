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Кавай высказался по поводу дебюта Уолла за «Клипперс»

Кавай высказался по поводу дебюта Уолла за «Клипперс»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард дал комментарий по поводу дебюта Джона Уолла за команду в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (102:97).

«Джон всегда был рядом со мной на площадке. Я рад, что он получил шанс играть, для него это тоже был долгий путь. Он только сделает нас лучше. Он отлично ведёт себя на тренировках, хороший лидер, не пытается спрятаться в углу, заставляет нас работать и является важным игроком для команды», — приводит слова Леонарда Fadeaway World.

Напомним, прошлый сезон Уолл, тогда выступавший за «Хьюстон Рокетс», пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершая 8,7 передачи и 3,1 подбора.

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