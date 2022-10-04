Джамал Маррей сыграл первый матч за 539 дней

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей впервые появился на площадке с момента своей травмы в апреле 2021 года. Напомним, тогда баскетболист получил разрыв крестообразной связки.

В предсезонной встрече с «Оклахома Сити-Тандер» (101:112) Маррей набрал 10 очков (4 из 7 с игры), 2 подбора и 2 передачи за 15 минут на площадке.

Ранее Bleacher Report опубликовал собственный список лучших игроков в возрасте до 25 лет, играющих в Национальной баскетбольной ассоциации, куда попал Маррей:

1. Лука Дончич.

2. Джейсон Тейтум.

3. Трей Янг.

4. Зайон Уильямсон.

5. Бэм Адебайо.

6. Девин Букер.

7. Шей Гилджес-Александр.

8. Ламело Болл.

9. Джа Морант.

10. Джейлен Браун.

11. Майкл Портер-младший.

12. ДеАарон Фокс.

13. О'Джи Ануноби.

14. ДеАндре Эйтон.

15. Брэндон Ингрэм.

16. Джамал Маррей.

17. Энтони Эдвардс.

18. Джон Коллинз.

19. Джарен Джексон мл.

20. Ар Джей Барретт.

21. Лонзо Болл.

22. Тайриз Халлибертон.

23. Майлз Бриджес.

24. Джарретт Аллен.

25. Колин Секстон.