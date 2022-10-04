«Я скучал по этому». Леонард высказался о своём возвращении на площадку

Звёздный игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард дал комментарий по поводу своего возвращения после долгого перерыва. В матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (102:97) он набрал 11 очков (3 из 8 с игры), 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.
«Это было здорово. Прекрасно, что я получил возможность выйти против соперника уровня НБА, чтобы оценить ту тяжёлую работу, которая была проведена по ходу 14, 16 месяцев с момента получения травмы.
Мне не хватало чувство единения с командой, всех этих разговоров, я скучал по этому. Это был отличный опыт для меня.
Тело чувствует себя отлично. Ясно, что я не буду играть с самого начала по 35-38 минут, сомнительная перспектива. Но мы никуда не торопимся, я набираю форму, это процесс», – приводит слова Леонарда ESPN.
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