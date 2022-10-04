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Бывший чемпион НБА рассказал, как Майкл Джордан наказал его и Гарнетта за трэш-ток

Бывший чемпион НБА рассказал, как Майкл Джордан наказал его и Гарнетта за трэш-ток
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Бывший чемпион НБА Айзейя Райдер рассказал историю, как в одном из матчей легендарный Майкл Джордан наказал его и Кевина Гарнетта за трэш-ток.

«Гарнетт никогда не видел, как я играю против Джордана, и просто не знал, как нужно вести себя с ним. На моём счету тогда было 24 очка, Майкл наколотил 18. И в какой-то момент Гарнетт говорит мне:

— Продолжай обыгрывать его, он слаб в опеке.

На что я ответил:

— Остынь, он рядом с нами и он слышит тебя…

На что Кевин улыбается и отвечает мне:

— Расслабься, чувак, мне на него вообще по фигу.

Когда началась четвёртая четверть, Джордан записал на свой счёт ещё 17 очков и постоянно с ухмылкой смотрел на меня и Кевина. Гарнетт тогда ещё не понимал, почему мы не рискуем провоцировать Майкла Джордана», — приводит слова Райдера Fadeaway World.

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