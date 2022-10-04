Бывший чемпион НБА рассказал, как Майкл Джордан наказал его и Гарнетта за трэш-ток

Бывший чемпион НБА Айзейя Райдер рассказал историю, как в одном из матчей легендарный Майкл Джордан наказал его и Кевина Гарнетта за трэш-ток.
«Гарнетт никогда не видел, как я играю против Джордана, и просто не знал, как нужно вести себя с ним. На моём счету тогда было 24 очка, Майкл наколотил 18. И в какой-то момент Гарнетт говорит мне:
— Продолжай обыгрывать его, он слаб в опеке.
На что я ответил:
— Остынь, он рядом с нами и он слышит тебя…
На что Кевин улыбается и отвечает мне:
— Расслабься, чувак, мне на него вообще по фигу.
Когда началась четвёртая четверть, Джордан записал на свой счёт ещё 17 очков и постоянно с ухмылкой смотрел на меня и Кевина. Гарнетт тогда ещё не понимал, почему мы не рискуем провоцировать Майкла Джордана», — приводит слова Райдера Fadeaway World.
- 4 октября 2022
-
16:19
-
15:38
-
15:12
-
14:52
-
14:18
-
13:57
-
13:38
-
12:58
-
12:20
-
11:37
-
11:23
-
10:58
-
10:35
-
09:47
-
09:44
-
08:04
-
00:56
-
00:51
- 3 октября 2022
-
23:49
-
23:06
-
22:49
-
22:00
-
21:03
-
20:41
-
19:49
-
18:53
-
18:34
-
17:56
-
15:47
-
14:36
-
13:47
-
13:43
-
12:42
-
12:32
-
12:00