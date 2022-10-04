В «Минске» рассказали о подготовке к первому матчу в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун высказался о подготовке команды к первому матчу Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Во-первых, хотелось бы всех поздравить с началом нового сезона, особенно своих ребят. У нас снова есть возможность соревноваться в очень сильном представительном европейском турнире. С нетерпением ждём стартовой встречи дома. Мы полны желания и энергии порадовать своих болельщиков, будем в полном составе, за исключением Вадима Стубеды, который получил перелом носа на одной из последних тренировок.



Мы провели очень качественную предсезонку. Это даёт основания полагать, что с первой игры мы сможем показывать качественный баскетбол. Последняя игра предсезонки как раз была на турнире в Самаре с «Пармой», обе команды понимали, что первая официальная игра будет друг против друга, и каждый решал свои вопросы, но этот матч – отдельная история. Приглашаем всех болельщиков поддержать нас и готовы дать первый бой в сезоне-2022/2023», — приводит слова Вергуна официальный сайт команды.