«Бостон Селтикс» подписал контракт с Блэйком Гриффином

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» официально подписала контракт с американским форвардом Блэйком Гриффином.

Напомним, ранее сообщалось, что контракт с игроком будет рассчитан на один год.

Блэйку Гриффину 33 года. Большую часть карьеры, с 2009 по 2018 год, баскетболист провёл в «Лос-Анджелес Клипперс», после чего перешёл в «Детройт Пистонс».

Минувший сезон Гриффин провёл в составе «Бруклин Нетс». За 56 матчей регулярного чемпионата баскетболист набирал в среднем 6,4 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи. В 2011 году американец становился новичком года в НБА.

Ранее сообщалось, что Гриффин может быть отцом ребёнка знаменитой актрисы фильмов для взрослых Ланы Роудс.