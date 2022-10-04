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«Бостон Селтикс» подписал контракт с Блэйком Гриффином

«Бостон Селтикс» подписал контракт с Блэйком Гриффином
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» официально подписала контракт с американским форвардом Блэйком Гриффином.

Напомним, ранее сообщалось, что контракт с игроком будет рассчитан на один год.

Блэйку Гриффину 33 года. Большую часть карьеры, с 2009 по 2018 год, баскетболист провёл в «Лос-Анджелес Клипперс», после чего перешёл в «Детройт Пистонс».

Минувший сезон Гриффин провёл в составе «Бруклин Нетс». За 56 матчей регулярного чемпионата баскетболист набирал в среднем 6,4 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи. В 2011 году американец становился новичком года в НБА.

Ранее сообщалось, что Гриффин может быть отцом ребёнка знаменитой актрисы фильмов для взрослых Ланы Роудс.

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