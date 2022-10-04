Саратовский «Автодор» уверенно обыграл «Астану» на старте сезона Единой лиги ВТБ

Завершился баскетбольный матч 1-го этапа Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 между командами «Автодор» (Саратов) и «Астана» (Нур-Султан, Казахстан).
Победу со счётом 94:72 одержал «Автодор», оказавшийся сильнее по итогам трёх четвертей (25:15, 22:15, 25:19, 22:23).
Самым результативным игроком в составе победителей стал американец Райан Ботрайт, набравший 18 очков. Ещё 15 очков в актив записал Никита Михайловский. В «Астане» лучшую результативность продемонстрировал россиянин Даниил Аксёнов – 21 очко.
Следующий матч «Автодор» также проведёт дома и 9 октября встретится с командой «Пари Нижний Новгород», начало встречи – в 16:00 мск.
Действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит» стартовал в чемпионате с поражения – санкт-петербургский клуб на домашней площадке уступил казанскому УНИКСу.
- 4 октября 2022
-
19:43
-
18:22
-
17:22
-
16:19
-
15:38
-
15:12
-
14:52
-
14:18
-
13:57
-
13:38
-
12:58
-
12:20
-
11:37
-
11:23
-
10:58
-
10:35
-
09:47
-
09:44
-
08:04
-
00:56
-
00:51
- 3 октября 2022
-
23:49
-
23:06
-
22:49
-
22:00
-
21:03
-
20:41
-
19:49
-
18:53
-
18:34
-
17:56
-
15:47
-
14:36
-
13:47
-
13:43