Саратовский «Автодор» уверенно обыграл «Астану» на старте сезона Единой лиги ВТБ

Завершился баскетбольный матч 1-го этапа Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 между командами «Автодор» (Саратов) и «Астана» (Нур-Султан, Казахстан).

Победу со счётом 94:72 одержал «Автодор», оказавшийся сильнее по итогам трёх четвертей (25:15, 22:15, 25:19, 22:23).

Самым результативным игроком в составе победителей стал американец Райан Ботрайт, набравший 18 очков. Ещё 15 очков в актив записал Никита Михайловский. В «Астане» лучшую результативность продемонстрировал россиянин Даниил Аксёнов – 21 очко.

Следующий матч «Автодор» также проведёт дома и 9 октября встретится с командой «Пари Нижний Новгород», начало встречи – в 16:00 мск.

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит» стартовал в чемпионате с поражения – санкт-петербургский клуб на домашней площадке уступил казанскому УНИКСу.