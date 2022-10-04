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Саратовский «Автодор» уверенно обыграл «Астану» на старте сезона Единой лиги ВТБ

Саратовский «Автодор» уверенно обыграл «Астану» на старте сезона Единой лиги ВТБ
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Завершился баскетбольный матч 1-го этапа Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 между командами «Автодор» (Саратов) и «Астана» (Нур-Султан, Казахстан).

Победу со счётом 94:72 одержал «Автодор», оказавшийся сильнее по итогам трёх четвертей (25:15, 22:15, 25:19, 22:23).

Самым результативным игроком в составе победителей стал американец Райан Ботрайт, набравший 18 очков. Ещё 15 очков в актив записал Никита Михайловский. В «Астане» лучшую результативность продемонстрировал россиянин Даниил Аксёнов – 21 очко.

Следующий матч «Автодор» также проведёт дома и 9 октября встретится с командой «Пари Нижний Новгород», начало встречи – в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
04 октября 2022, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
94 : 72
Астана
Астана, Казахстан
Автодор: Ботрайт - 18, Михайловский - 15, Ребич - 13, Минченко - 12, Гаррет - 11, Петенев - 11, Колесников - 9, Пранаускис - 5, Джонс, Иванов, Печкин, Фёдоров
Астана: Аксёнов - 21, Лиходей - 11, Майдекин - 10, Гаврилов - 9, Щербак - 9, Балашов - 8, Марчук - 2, Мурзагалиев - 2, Айткали, Литвиненко, Марчук, Нефф

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит» стартовал в чемпионате с поражения – санкт-петербургский клуб на домашней площадке уступил казанскому УНИКСу.

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