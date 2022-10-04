Генменеджеры НБА предсказали MVP чемпионата в сезоне-2022/2023

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила результаты опроса 30 генеральных менеджеров лиги, попытавшихся предсказать MVP предстоящего сезона, который начнётся 19 октября.

Победителем опроса стал разыгрывающий «Даллас Маверикс» 23-летний словенский баскетболист Лука Дончич, набравший 48% голосов.

Второе место по результатам голосования занял 27-летний форвард «Милуоки Бакс» и лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо – за него отдали свой голос 34% опрошенных. Замкнул тройку центровой «Филадельфии Сиксерс» 28-летний француз Джоэл Эмбиид. MVP финала НБА в сезоне-2021/2022 американец Стефен Карри набрал всего 3%.

В прошлом сезоне победителем голосования стал лидер «Бруклин Нетс» американец Кевин Дюрант.