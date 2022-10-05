Претенденты на первый пик драфта-2023 сошлись в очной встрече
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Состоялся матч между командами «Метрополитан» и «Игнайт», в составе которых выступают претенденты на первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма и Скут Хендерсон. Счёт встречи 122:115 в пользу «Игнайта».
Вембаньяма завершил матч с 37 очками (11 из 20 с игры, семь из 11 из-за дуги), четырьмя подборами и пятью блок-шотами. Хендерсон принёс победителям 28 очков, сделал девять передач и пять подборов.
Прошлым летом Вембаньяма подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему полностью раскрыть потенциал на самом высоком европейском уровне. В 13 матчах Евролиги талантливый центровой в среднем набирал 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке.
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