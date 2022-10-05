Тренер «Пармы» — о победе в матче с «Минском»: мы сделали большой шаг к большой цели

Главный тренер «Парма-Пари» Евгений Пашутин высказался о победе в стартовом матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (77:48).
«Новый сезон, новая команда – новые цели. И первый раз мы вместе играем, плюс наш центровой Джоэл Джеймс присоединился к нам прямо перед игрой в Минске. Мы знали, что «Минск» – очень опасная команда, которая играет от дальнего броска.
Мы встречались с ними на турнире в Самаре и, конечно, очень хорошо подготовились. Практически всю неделю мы разбирали соперника, ставили перед собой задачу навязать борьбу лидерам – Владиславу Близнюку, Кириллу Ситнику. Нам это удалось в первых двух четвертях.
После перерыва поговорили, сделали коррекцию и в третьей четверти ещё больше нарастили преимущество. Думаю, что мы на правильном пути, но много над чем надо работать. Это первая победа, и это очень важный первый шаг к большой цели», –приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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