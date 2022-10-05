Адетокунбо рассказал о своих слабых сторонах в баскетболе

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу своих слабых и сильных сторон в игре.

«В НБА нужны не только баскетбольные навыки. Здесь требуется гораздо большее. Я не самый мастеровитый. У меня не лучший бросок. Я не так хорошо владею дриблингом. Но мною движет стремление и дисциплина, которые у меня есть по отношению к игре», – приводит слова Адетокунбо NBA Radio.

Напомним, вчера национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила результаты опроса 30 генеральных менеджеров лиги, попытавшихся предсказать MVP предстоящего сезона, который начнётся 19 октября. Второе место по результатам голосования занял Яннис Адетокунбо – за него отдали свой голос 34% опрошенных.