В «Минске» отреагировали на разгромное поражение в первом матче Единой лиги ВТБ
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун высказался по поводу поражения своей команды в первом матче Единой лиги ВТБ с «Парма-Пари» (48:77).
«Во-первых, извинюсь перед болельщиками. Я уверен, что они ожидали большего, и сегодня была очень классная атмосфера в зале. Что касается нас, я уверен, что мы можем играть лучше. Сложно найти оправдание, когда промазали столько из-под кольца свободных бросков, не были достаточно агрессивными ни в нападении, ни в защите.
Спишем это на волнение и чрезмерное желание молодых ребят проявить себя. Я знаю, что мы можем лучше, и у нас не так много времени, чтобы это доказать и готовиться к следующим играм, чтобы проявить себя с лучшей стороны», – приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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