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В США готовы рассмотреть «серьёзное встречное предложение» по Бриттни Грайнер

В США готовы рассмотреть «серьёзное встречное предложение» по Бриттни Грайнер
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась по поводу ситуации вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой в России по делу о контрабанде наркотиков.

«Бриттни Грайнер должна быть немедленно освобождена. Как мы неоднократно говорили, Бриттни Грайнер и Пол Уилан были несправедливо задержаны российскими властями. Президент Джо Байден продолжает давать своей администрации указания взаимодействовать с российским правительством по всем доступным каналам, а также прилагать все усилия, чтобы вернуть Уилана и Грайнер домой.

Мы хотим, чтобы Россия серьёзно отнеслась к обстоятельному предложению США. Или же они могут сделать серьёзное встречное предложение. Но они должны сделать серьёзное ответное предложение», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

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