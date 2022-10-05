Обрадович рассказал о своём лучшем моменте в тренерской карьере

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович рассказал о моменте, который считает лучшим в своей тренерской карьере.
Серб вспомнил «Финал четырёх» 2016 года, куда его команда пробилась вместе с ЦСКА, мадридским «Реалом» и «Жальгирисом».
«Не только в баскетболе, в любом спорте люди смотрят по последней игре, по результатам. Выигрываешь – ты хороший, проигрываешь – плохой. Это не так, я знаю, кто я такой. Это была игра между мной и Димитрисом. Мы вместе внесли лепту в европейский баскетбол. В 2017 моя команда выиграла Евролигу, на следующий сезон после чемпионства ЦСКА Итудиса. В тот сезон «Финал четырёх» проходил в Белграде как раз. И я имел отношение ко всем участникам того финала, если судить по тренерам. Пабло Ласо играл у меня в «Реале», сейчас и тренирует этот клуб, Димитрис Итудис — в ЦСКА, Шарунас – в «Жальгирисе». Возможно, это был лучший и самый трогательный момент в моей тренерской жизни: видеть моих бывших подопечных главными тренерами сильных клубов, и мы все вместе в одном месте. Баскетбол, который мы показывали, позволил нам дойти до стадии «Финала четырёх».
Полная версия интервью с Обрадовичем появится на «Чемпионате» в 15:00.
- 5 октября 2022
-
13:30
-
12:51
-
12:30
-
11:54
-
11:48
-
11:14
-
10:48
-
10:28
-
09:59
-
09:56
-
07:34
-
00:18
- 4 октября 2022
-
22:31
-
21:58
-
19:43
-
18:22
-
17:22
-
16:19
-
15:38
-
15:12
-
14:52
-
14:18
-
13:57
-
13:38
-
12:58
-
12:20
-
11:37
-
11:23
-
10:58
-
10:35
-
09:47
-
09:44
-
08:04
-
00:56
-
00:51