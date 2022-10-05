Обрадович рассказал о своём лучшем моменте в тренерской карьере

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович рассказал о моменте, который считает лучшим в своей тренерской карьере.

Серб вспомнил «Финал четырёх» 2016 года, куда его команда пробилась вместе с ЦСКА, мадридским «Реалом» и «Жальгирисом».

«Не только в баскетболе, в любом спорте люди смотрят по последней игре, по результатам. Выигрываешь – ты хороший, проигрываешь – плохой. Это не так, я знаю, кто я такой. Это была игра между мной и Димитрисом. Мы вместе внесли лепту в европейский баскетбол. В 2017 моя команда выиграла Евролигу, на следующий сезон после чемпионства ЦСКА Итудиса. В тот сезон «Финал четырёх» проходил в Белграде как раз. И я имел отношение ко всем участникам того финала, если судить по тренерам. Пабло Ласо играл у меня в «Реале», сейчас и тренирует этот клуб, Димитрис Итудис — в ЦСКА, Шарунас – в «Жальгирисе». Возможно, это был лучший и самый трогательный момент в моей тренерской жизни: видеть моих бывших подопечных главными тренерами сильных клубов, и мы все вместе в одном месте. Баскетбол, который мы показывали, позволил нам дойти до стадии «Финала четырёх».

Полная версия интервью с Обрадовичем появится на «Чемпионате» в 15:00.