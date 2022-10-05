Назван топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги

Издание Eurohoops опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков команд Евролиги.

Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-2022/2023 по версии Eurohoops:



1. Никола Миротич («Барселона») – $ 5 млн.

2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – $ 4 млн.

3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – $ 3,3 млн.

4. Милош Теодосич («Виртус») – $ 2,1 млн.

5. Уилл Клайберн («Анадолу Эфес») – $ 2 млн.

6. Майк Джеймс («Монако») – $ 2 млн.

7. Николо Мелли («Милан») – $ 2 млн.

8. Кевин Пангос («Милан») – $ 2 млн.

9. Томаш Саторански («Барселона») – $ 2 млн.

10. Торнике Шенгелия («Виртус») – $ 2 млн.

В случае участия московского ЦСКА в новом сезоне Евролиги в рейтинг вошли бы Никола Милутинов (около $ 2,5 млн) и Алексей Швед (около $ 2 млн).