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Назван топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги

Назван топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги
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Издание Eurohoops опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков команд Евролиги.

Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-2022/2023 по версии Eurohoops:

1. Никола Миротич («Барселона») – $ 5 млн.
2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – $ 4 млн.
3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – $ 3,3 млн.
4. Милош Теодосич («Виртус») – $ 2,1 млн.
5. Уилл Клайберн («Анадолу Эфес») – $ 2 млн.
6. Майк Джеймс («Монако») – $ 2 млн.
7. Николо Мелли («Милан») – $ 2 млн.
8. Кевин Пангос («Милан») – $ 2 млн.
9. Томаш Саторански («Барселона») – $ 2 млн.
10. Торнике Шенгелия («Виртус») – $ 2 млн.

В случае участия московского ЦСКА в новом сезоне Евролиги в рейтинг вошли бы Никола Милутинов (около $ 2,5 млн) и Алексей Швед (около $ 2 млн).

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