«Зайон мотивирован. Он хочет уничтожить всех». Эрнангомес высказался об Уильямсоне

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Вилли Эрнангомес высказался по поводу звёздного форварда своей команды Зайона Уильямсона.

Самое главное, что он мотивирован. Он хочет уничтожить всех. Он хочет выложиться по максимуму. Он хочет доказать, что он один из лучших игроков в мире. Это видно на тренировках», – приводит слова Эрнангомеса журналист Кристиан Кларк в своих социальных сетях.

Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого форвард был вынужден полностью пропустить. Проблемы с коленом у него были и в сезоне-2019/2020. Тогда он пропустил половину регулярного чемпионата.

«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк: