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О'Нил не считает, что Леброн станет величайшим игроком НБА, превзойдя рекорд по очкам

О'Нил не считает, что Леброн станет величайшим игроком НБА, превзойдя рекорд по очкам
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Четырёхкратный чемпион НБА и легенда лиги, а ныне телеэксперт Шакил О’Нил не считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс станет величайшим игроком в истории лиги, если превзойдёт Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру.

«Леброн готовится сделать что-то, чего мы не видели уже долгое время, это приблизит его к вершине. Но для меня лучшими всегда были Джулиус Ирвинг, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и все эти парни. Я рассматриваю и Леброна, но Джордан останется величайшим», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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