Адетокунбо рассказал, как на него повлияла большая зарплата в НБА

Форвард «Милуоки Бакс», греческий баскетболист Яннис Адетокунбо рассказал о том, как на него повлияли большие зарплаты в НБА.



«Я не уверен, что когда-то говорил это хоть кому-то, но переход был настолько быстрым, что мой менталитет совсем не изменился. В те времена меня никто не знал. Не было тех людей, которые говорили, что я буду в НБА через два или три года.



Это словно взять парня с улицы, а затем внезапно поселить его в доме площадью около 2 тыс. квадратных метров. Он не станет чувствовать себя бездомным, потому что у него есть крыша над головой и прочее, но его привычки останутся с ним», — приводит слова Янниса Адетокунбо Fadeaway World.



За следующий сезон греческий баскетболист заработает $ 42,5 млн.

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