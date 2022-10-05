Жена Грайнер: такое ощущение, что Бриттни — заложница

Шерель Грайнер высказалась о ситуации вокруг возможного обмена своей супруги — задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.



«Для меня это словно кино. Я никогда не думала, что наш президент и президент другой страны будут сидеть за одним столом, чтобы обсудить освобождение моей жены. Несмотря на то что все говорят разные определения о том, кем является Бриттни, у меня такое ощущение, что она является заложницей. Это пугает меня. Когда вы смотрите фильмы, иногда можно увидеть, что такие ситуации заканчиваются плохо. Иногда они никогда не возвращают человека домой», — приводит слова Шерель Грайнер TMZ.



Напомним, Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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