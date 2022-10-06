Американский защитник «Партизана» выразил желание играть за сборную Сербии

Американский защитник «Партизана» Кевин Пантер выразил готовность стать игроком сборной Сербии, если ему поступит такое предложение. По словам Пантера, он был бы рад помочь сербской национальной команде.



«У меня особые отношения с этой страной. Я обожаю Сербию. Несколько лет назад я получил паспорт сербского гражданина. Слышал, что в сборную могут пригласить иностранного игрока. Если такое предложение сделают мне, то я готов играть за Сербию.



Да, из-за этого у меня станет меньше свободного времени между сезонами, но такие возможности выпадают один раз за всё время. Я мог бы стать первым американцем в истории сборной Сербии и был бы рад помочь этой команде», — приводит слова Кевина Пантера BasketNews.