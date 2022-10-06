«Смотрится как инопланетянин». Леброн высказался о претенденте на первый пик драфта-2023
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу Виктора Вембаньямы (18 лет, 218 см), которому эксперты предрекают первый номер драфта НБА – 2023.
«Да, я тоже слежу за ним. Многих называли уникальными в последнее время, но Вембаньяма и правда смотрится как инопланетянин. Не припомню ещё кого-то с таким ростом, кто бы так плавно и изящно передвигался по площадке.
Сколько там у него рост, 218 сантиметров? Как он при этом ведёт мяч, бросает с отшагиванием в посте и на дуге, исполняет трёхочковые, блокирует. Такие игроки появляются раз в поколение. Желаю ему избежать проблем со здоровьем, сейчас это самое главное», – приводит слова Леброна журналист Роб Перес в своих социальных сетях.
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