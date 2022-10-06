Митчелл — о дебюте за «Кливленд»: было странно впервые выйти на площадку не в форме «Юты»
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Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказался по поводу своего дебюта за команду. В предсезонной встрече с «Филадельфией Сиксерс» (112:113) Митчелл набрал 16 очков (6 из 9 с игры), два подбора и пять передач за 19 минут.
«Было странно впервые выйти на площадку не в форме «Юты». Ко мне до сих пор не дошло осознание всего этого.
Сегодня был такой эпизод, что я просто присел отдохнуть, а потом случился один из этих моментов, когда ты смотришь по сторонам и думаешь: «Вау, всё это реально».
Но когда выходишь на паркет, всё становится более привычным. Баскетбол остаётся баскетболом. Но все эти мелочи действительно выглядят немного по-другому. Я взволнован. Всё идёт так, как я и думал, в хорошем смысле», — приводит слова Митчелла ESPN.
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