Леброн хочет стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своём желании стать владельцем клуба Национальной баскетбольной лиги, который будет выступать в Лас-Вегасе.
Сегодня в Лас-Вегасе «Лейкерс» встречались с «Финикс Санз» в рамках предсезонных матчей. Джеймс набрал 23 очка за 17 минут, реализовав восемь из 11 с игры.
«Я отлично чувствую себя в Лас-Вегасе, здесь лучшие болельщики в мире. В какой-то момент мне хотелось бы стать владельцем команды в Лас-Вегасе. Это было бы потрясающе.
Я знаю, что Адам Сильвер сейчас в Абу-Даби. Но он наверняка смотрит и читает все интервью игроков НБА. В общем, Адам, хочу, чтобы здесь была команда. Спасибо», — приводит слова Леброна ESPN.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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