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Стивен Эй Смит назвал главного соперника для «Голден Стэйт» в новом сезоне

Стивен Эй Смит назвал главного соперника для «Голден Стэйт» в новом сезоне
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» станет главной угрозой для команды «Голден Стэйт Уорриорз» в новом сезоне Национальной баскетбольной лиги.

«У них есть здоровые Кавай Леонард и Пол Джордж. Джон Уолл не играл долгое время и теперь вернётся отдохнувшим. Добавьте к этому одного из лучших тренеров на планете Тайрона Лю.

Да, у них действительно сильная команда. «Клипперс» нельзя игнорировать, они являются угрозой номер один для «Голден Стэйт». И мне всё равно, что вы на это скажете», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.

Ранее сообщалось, что на тренировке «Голден Стэйт Уорриорз» произошла ссора между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом, из-за которой пришлось разнимать игроков.

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