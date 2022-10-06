Гомельский назвал фаворитов нового сезона Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал команды, которые, по его мнению, будут фаворитами Евролиги в нынешнем сезоне.



«Реал», «Барселона», «Олимпия Милан», «Анадолу Эфес», «Монако» и, возможно, АСВЕЛ», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, регулярный чемпионат Евролиги стартует сегодня, 6 октября. В первый соревновательный день состоится пять матчей.



Всего в турнире сезона-2022/2023 принимает участие 18 команд. Напомним, российские клубы по-прежнему не участвуют в Евролиге из-за событий на Украине.



Ранее стало известно, что Каунас (Литва) может принять «Финал четырёх» Евролиги 2023 года впервые в истории соревнований. Литовский город называют главным претендентом на проведение финальной части соревнований.