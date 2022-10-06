«Настоятельно призываем Москву принять это». Госсекретарь США Блинкен — о деле Грайнер

Американский госсекретарь Энтони Блинкен высказался о ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. Блинкен подчеркнул, что будет делать всё от него зависящее, чтобы вернуть её домой.



«Как я уже говорил, приоритет для меня — сделать всё возможное, чтобы вернуть домой любого американца, которого произвольно или несправедливо задержали, где бы он ни находился. И это, безусловно, относится к делам Бриттни Грайнер и Пола Уилана.



Мы, как вы знаете, постоянно обсуждаем это с российскими властями. Несколько месяцев назад мы внесли на рассмотрение существенное предложение и настоятельно призываем Москву принять это предложение, чтобы мы могли решить хотя бы этот вопрос. Но наша главная задача — обеспечить их освобождение. Я не хочу вдаваться в подробности того, на какой стадии мы находимся. Всё, что я могу вам сказать, это то, что мы сосредоточены на этом каждый божий день», — приводит слова Блинкена официальный сайт Государственного департамента США.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: