«Настоятельно призываем Москву принять это». Госсекретарь США Блинкен — о деле Грайнер

Американский госсекретарь Энтони Блинкен высказался о ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. Блинкен подчеркнул, что будет делать всё от него зависящее, чтобы вернуть её домой.
«Как я уже говорил, приоритет для меня — сделать всё возможное, чтобы вернуть домой любого американца, которого произвольно или несправедливо задержали, где бы он ни находился. И это, безусловно, относится к делам Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Мы, как вы знаете, постоянно обсуждаем это с российскими властями. Несколько месяцев назад мы внесли на рассмотрение существенное предложение и настоятельно призываем Москву принять это предложение, чтобы мы могли решить хотя бы этот вопрос. Но наша главная задача — обеспечить их освобождение. Я не хочу вдаваться в подробности того, на какой стадии мы находимся. Всё, что я могу вам сказать, это то, что мы сосредоточены на этом каждый божий день», — приводит слова Блинкена официальный сайт Государственного департамента США.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
- 6 октября 2022
-
18:11
-
17:59
-
17:30
-
15:30
-
14:50
-
13:47
-
12:52
-
11:08
-
10:13
-
09:33
-
07:33
-
00:54
- 5 октября 2022
-
23:56
-
22:49
-
21:57
-
20:38
-
19:47
-
18:56
-
18:00
-
16:35
-
16:30
-
15:54
-
14:48
-
13:30
-
12:51
-
12:30
-
11:54
-
11:48
-
11:14
-
10:48
-
10:28
-
09:59
-
09:56
-
07:34
-
00:18