Жена Грайнер: Бриттни могут перевести в трудовой лагерь. Мой мозг не может этого постичь

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, высказалась о её аресте в Российской Федерации. Напомним, в феврале 2022 года Бриттни была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
«Я думаю, что плакала около двух-трёх дней подряд. Это был самый тревожный телефонный звонок, который когда-либо у меня был. Я действительно считаю, что преступление должно заслуживать наказания, но оно должно быть соразмерным. Бриттни уже и так достаточно пострадала за своё преступление. Она сейчас в том положении, когда её могут перевести в трудовой лагерь. Мой мозг даже не может этого постичь», — приводит слова Шерель Yahoo Finance.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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