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Жена Грайнер: Бриттни говорит: «Меня используют для чьего-то удовольствия»

Жена Грайнер: Бриттни говорит: «Меня используют для чьего-то удовольствия»
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Шерель Грайнер, жена арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала о её непростом моральном состоянии.

«Она говорит мне что-то типа: «Моя жизнь просто больше не имеет значения. Меня используют для удовольствия или выгоды кого-то». У меня нет ответов. Я знаю лишь одно — твоя жизнь важна для меня, и я хочу вернуть тебя домой. Я буду продолжать молиться каждый день, чтобы люди, которые принимают решения, смилостивились», — приводит слова Шерель Yahoo Finance.

Напомним, зимой 2022 года американская баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил Бриттни к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:

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