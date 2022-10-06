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В «Голден Стэйт» намерены сохранить Джордана Пула в составе

В «Голден Стэйт» намерены сохранить Джордана Пула в составе
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Инсайдер Джован Буха сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» намерен продлить контракт с защитником Джорданом Пулом.

«Судя по тому, что я слышал, «Голден Стэйт Уорриорз» не намерен отпускать Джордана Пула. Конечно, им придется очень постараться, чтобы продлить контракты Пула и Эндрю Уиггинса», — приводит слова Бухи HoopsHype.

Ранее стало известно, что на тренировке команды произошла ссора между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом, из-за которой пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку, и теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.

Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».

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