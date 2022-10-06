В «Голден Стэйт» намерены сохранить Джордана Пула в составе

Инсайдер Джован Буха сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» намерен продлить контракт с защитником Джорданом Пулом.
«Судя по тому, что я слышал, «Голден Стэйт Уорриорз» не намерен отпускать Джордана Пула. Конечно, им придется очень постараться, чтобы продлить контракты Пула и Эндрю Уиггинса», — приводит слова Бухи HoopsHype.
Ранее стало известно, что на тренировке команды произошла ссора между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом, из-за которой пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку, и теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.
Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».
- 6 октября 2022
-
21:03
-
20:59
-
20:36
-
20:12
-
19:59
-
19:07
-
18:11
-
17:59
-
17:30
-
15:30
-
14:50
-
13:47
-
12:52
-
11:08
-
10:13
-
09:33
-
07:33
-
00:54
- 5 октября 2022
-
23:56
-
22:49
-
21:57
-
20:38
-
19:47
-
18:56
-
18:00
-
16:35
-
16:30
-
15:54
-
14:48
-
13:30
-
12:51
-
12:30
-
11:54
-
11:48
-
11:14