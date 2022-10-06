Комиссар НБА высказался о потенциальном первом номере драфта 2023 года
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Комиссар НБА Адам Сильвер высказался о тяжёлом форварде Викторе Вембаньяме, которому эксперты предрекают первый номер драфта НБА – 2023.
«Я знаю, что у многих команд текут слюнки при мысли о том, что потенциально с помощью нашей лотереи они могут заполучить его, так что в следующем сезоне им всем в любом случае придётся за него сильно побороться», — приводит слова Адама Сильвера Clutch Points.
Прошлым летом француз подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему полностью раскрыть потенциал на самом высоком европейском уровне. В 13 матчах Евролиги талантливый центровой в среднем набирал 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке.
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