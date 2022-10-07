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Игуодала отреагировал на потасовку между Грином и Пулом

Игуодала отреагировал на потасовку между Грином и Пулом
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38-летний форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала отреагировал на потасовку, которая произошла на тренировке между его одноклубниками Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом. Напомним, тренировочное занятие пришлось прервать, чтобы разнять участников ссоры.

«Чего мы не станем делать, так это говорить что-то плохое о моём молодом приятеле Джордане Пуле. Он отличный парень с характером. Избавьте меня от прочей ерунды», — написал Игуодала в своих социальных сетях.

Напомним, вскоре после инцидента Грин извинился перед командой, отметив, что не смог справиться с эмоциями.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

Ранее инсайдер Джован Буха сообщил, что «Голден Стэйт» намерен продлить контракт с Пулом.

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