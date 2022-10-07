Байден сделал заявление об употреблении марихуаны на фоне ареста в России Бриттни Грайнер

Президент США Джо Байден-младший разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о вопросе употребления и хранения марихуаны в стране, подчеркнув, что, по его мнению, за это никто не должен сидеть в тюрьме. Напомним, ранее в России была арестована американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Она была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

«Как я уже говорил, никто не должен сидеть в тюрьме только за употребление или хранение марихуаны. Сегодня я сделаю ряд шагов, чтобы положить конец такому положению дел», — написал Байден.



Не так давно Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: