Эксперт рассказал, что спросил бы у Леброна Джеймса, если бы мог задать ему лишь 1 вопрос

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс рассказал, какой вопрос задал бы лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, если бы у него был такой шанс.
«Вот что я бы у него спросил — Леброн, почему ни разу за карьеру ты так и не посвятил межсезонье целиком работе над улучшением штрафных бросков?» — сказал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Напомним, летом нынешнего года Джеймс заключил с «Лос-Анджелесом» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Леброна за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
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