Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт рассказал, что спросил бы у Леброна Джеймса, если бы мог задать ему лишь 1 вопрос

Эксперт рассказал, что спросил бы у Леброна Джеймса, если бы мог задать ему лишь 1 вопрос
Комментарии

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс рассказал, какой вопрос задал бы лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, если бы у него был такой шанс.

«Вот что я бы у него спросил — Леброн, почему ни разу за карьеру ты так и не посвятил межсезонье целиком работе над улучшением штрафных бросков?» — сказал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Напомним, летом нынешнего года Джеймс заключил с «Лос-Анджелесом» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Леброна за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:

Новость по теме
«Не могу с этим смириться». Леброн Джеймс высказался о сыне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022