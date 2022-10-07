Андрей Ватутин: концепция развития ЦСКА может быть серьёзно изменена

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос болельщика армейцев по поводу шансов увидеть подписание какого-либо легионера. По словам Ватутина, ЦСКА в первую очередь отталкивается от нынешних реалий, не исключив при этом, что концепция развития клуба может претерпеть серьёзные изменения.

«Мы хотим побеждать, видеть клуб успешным. Болеем за ЦСКА не только потому, что клуб приучил нас к победам, а остаёмся с командой в тяжёлые моменты, поддерживаем игроков, тренеров. Приобретения – это не только вопрос желания, в первую очередь — возможности. Если вы обратили внимание, мы не делали дорогих покупок минувшим летом – не могли себе это позволить в условиях сокращения бюджета клуба. Никто сейчас не может жить в отрыве от реальности, тем более — спортивный клуб. Он, как никто другой, зависит от экономического положения владельца и спонсоров. С весны мы потеряли ряд партнёров, «Норникель» в текущих условиях не имеет возможности финансировать клуб в прежних объёмах.



Не исключаю, что концепция развития клуба в целом может быть серьёзно изменена, но это, безусловно, прерогатива владельца, а не менеджмента», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА уступил действующему победителю Евролиги в концовке матча: