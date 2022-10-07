Керр высказался о величии Стефена Карри, упомянув Майкла Джордана

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр комплиментарно высказался о звёздном игроке своей команды Стефене Карри.



«Он играет потрясающе уже так долго, что, как мне кажется, мы просто привыкли ожидать этого от него. И возможно, это самый большой комплимент. Точно так же, как и в случае с Майклом Джорданом, сидишь и наблюдаешь за его величием. Я не сравниваю их как игроков, ведь они такие разные. Стеф — один из величайших спортсменов в истории баскетбола. Его рост 6 футов 3 дюйма, вес 85 фунтов, и он почти никогда не делает данки. И поэтому его имя никто не вносит в этот пантеон. Но с точки зрения его влияния на игру, побед в чемпионатах Стеф вправе быть в этой группе», — сказал Керр в эфире SiriusXM NBA Radio.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: