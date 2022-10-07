Керр высказался о величии Стефена Карри, упомянув Майкла Джордана

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр комплиментарно высказался о звёздном игроке своей команды Стефене Карри.
«Он играет потрясающе уже так долго, что, как мне кажется, мы просто привыкли ожидать этого от него. И возможно, это самый большой комплимент. Точно так же, как и в случае с Майклом Джорданом, сидишь и наблюдаешь за его величием. Я не сравниваю их как игроков, ведь они такие разные. Стеф — один из величайших спортсменов в истории баскетбола. Его рост 6 футов 3 дюйма, вес 85 фунтов, и он почти никогда не делает данки. И поэтому его имя никто не вносит в этот пантеон. Но с точки зрения его влияния на игру, побед в чемпионатах Стеф вправе быть в этой группе», — сказал Керр в эфире SiriusXM NBA Radio.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
- 7 октября 2022
-
12:48
-
11:38
-
11:22
-
10:11
-
09:41
-
07:36
-
01:01
-
00:06
- 6 октября 2022
-
23:22
-
23:15
-
22:54
-
22:49
-
21:57
-
21:54
-
21:03
-
20:59
-
20:36
-
20:12
-
19:59
-
19:07
-
18:11
-
17:59
-
17:30
-
15:30
-
14:50
-
13:47
-
12:52
-
11:08
-
10:13
-
09:33
-
07:33
-
00:54
- 5 октября 2022
-
23:56
-
22:49
-
21:57