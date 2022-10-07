Наставник «Минска» рассказал об основной задаче на матч с ЦСКА
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун дал комментарий в преддверии матча своей команды с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Встреча состоится завтра, 8 октября. Начало запланировано на 14:00 мск.
«Комментарий будет короткий. После очень неудачной первой игры сезона дома против «Парма-Пари» хотим реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Основной задачей на игру будет поиск того, как сыграть свой лучший баскетбол, сыграть командно, как в защите, так и в нападении», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Минска».
Напомним, на старте турнира минчане уступили клубу «Парма-Пари» со счётом 48:77. Армейцы в первой встрече соревнований на выезде обыграли «Самару» — 85:72.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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