Андрей Ватутин ответил на вопрос о кадровых усилениях ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос по поводу возможных кадровых усилений команды. По словам Ватутина, в сложившихся реалиях о звёздных новичках речи сейчас быть не может. При этом президент армейцев признался, что рассчитывает на нынешний состав.
«Когда будут кадровые усиления? Все усиления, которые можно было сделать с точки зрения финансов, мы сделали летом. Повторю, «хотелки» это одно, финансы – другое. Всем предстоит понять, что сокращение бюджета — состоявшийся факт, и идти на рынок, не имея средств, бессмысленно. Мы не берём на себя невыполнимых обязательств. Сейчас живём в совершенно иной парадигме, где очереди из классных игроков с Запада в клуб более нет по многим причинам. Вероятно, на осознание этого требуется больше времени, чем я предполагал, но реальность именно такова. Давайте поддерживать команду, которая есть сейчас, и не предаваться мечтаниям о звёздных новичках. Повторю, верю в тех ребят, которые с нами здесь и сейчас, а разговоры из серии «… а вот были времена» поддерживать отказываюсь», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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