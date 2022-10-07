Появилось видео драки Дрэймонда Грина и Джордана Пула на тренировке «Голден Стэйт»

Появилось видео, на котором запечатлён инцидент, произошедший на тренировке «Голден Стэйт Уорриорз» между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.
По видеозаписи непонятно, из-за чего разгорелся конфликт, однако Грин ударил Пула, отправив того в нокаут.
Права на видео принадлежат TMZ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале TMZSports.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку, и теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.
Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».
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