Появилось видео драки Дрэймонда Грина и Джордана Пула на тренировке «Голден Стэйт»

Появилось видео, на котором запечатлён инцидент, произошедший на тренировке «Голден Стэйт Уорриорз» между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.



По видеозаписи непонятно, из-за чего разгорелся конфликт, однако Грин ударил Пула, отправив того в нокаут.

Права на видео принадлежат TMZ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале TMZSports.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку, и теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.



Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.



Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».