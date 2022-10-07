Драка между Грином и Пулом не повлияла на переговоры о продлении контракта с Джорданом

Драка между Джорданом Пулом и Дрэймондом Грином никак не повлияла на потенциальные переговоры о продлении контракта Пула с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает инсайдер Энтони Слэйтер.



«Нет никаких причин для отмены переговоров. Если «Голден Стэйт» сделает достаточно выгодное долгосрочное предложение, и оно понравится Пулу, то всё говорит о том, что он будет готов поставить подпись и связать себя с командой», — написал Слэйтер в своей колонке на The Athletic.



Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку, и теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.



Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.



Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».

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