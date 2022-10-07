Капитан «Зенита» рассказал о влиянии поражения от УНИКСа на настрой команды
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Капитан сантк-петербургского «Зенита» Андрей Зубков рассказал об особенностях настроя на предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».
«Для нас это будет очень важная встреча, потому что после проигрыша всегда тяжело настроиться на следующий матч — даже не физически, а морально. Но настрой такой, что мы должны выиграть, другого варианта нет. Сейчас между играми проходит по 5-6 дней, поэтому мы успеваем и разобрать какие-то свои ошибки, и изучить соперника», — приводит слова Андрея Зубкова пресс-служба команды.
Напомним, в первом туре регулярного чемпионата команда из Санкт-Петербурга уступила казанскому УНИКСу со счётом 79:82 (23:22, 20:22, 18:23, 18:15).
Матч с «Пармой» состоится 8 октября в 16:00 мск.
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