Фурнье — о драке Грина и Пула: после такого невозможно снова стать партнёрами по команде

Защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье отреагировал на публикацию видео драки игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и Джордана Пула.



«После такого удара невозможно снова стать партнёрами по команде», — написал Эван Фурнье в своих соцсетях.



Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.



Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.



Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».

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