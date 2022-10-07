Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фурнье — о драке Грина и Пула: после такого невозможно снова стать партнёрами по команде

Фурнье — о драке Грина и Пула: после такого невозможно снова стать партнёрами по команде
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье отреагировал на публикацию видео драки игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и Джордана Пула.

«После такого удара невозможно снова стать партнёрами по команде», — написал Эван Фурнье в своих соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.

Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.

Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».

Новость по теме
Появилось видео драки Дрэймонда Грина и Джордана Пула на тренировке «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022