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«Анадолу Эфес» с победы начал выступление в сезоне-2022/2023 Евролиги

«Анадолу Эфес» с победы начал выступление в сезоне-2022/2023 Евролиги
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев со счётом 72:59.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. 16 очков набрал Василие Мицич. Ещё 10 очков на свой счёт записал Родриг Бьёбуа.

В составе сербского клуба отличился Бен Бентил, набравший 13 очков. Ещё по 9 баллов на свой счёт записали Никола Иванович и Джейлен Адамс.

В следующем туре «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с «Монако». Встреча состоится 13 октября, начало — в 20:00 мск. «Црвена Звезда» во втором туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Встреча пройдёт в Белграде (Сербия) 13 октября, начало — в 20:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
07 октября 2022, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
72 : 59
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Клайберн - 19, Мицич - 16, Бьёбуа - 10, Жижич - 6, М'Байе - 6, Полонара - 5, Брайант - 4, Данстон - 4, Пляйсс - 2, Арна, Гази, Тунджер
Црвена Звезда: Бентил - 13, Адамс - 9, Иванович - 9, Мартин - 8, Лазаревич - 6, Петрушев - 6, Лазич - 5, Митрович - 3, Кузмич, Маркович, Топич, Холланд
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