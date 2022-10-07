«Анадолу Эфес» с победы начал выступление в сезоне-2022/2023 Евролиги

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев со счётом 72:59.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. 16 очков набрал Василие Мицич. Ещё 10 очков на свой счёт записал Родриг Бьёбуа.
В составе сербского клуба отличился Бен Бентил, набравший 13 очков. Ещё по 9 баллов на свой счёт записали Никола Иванович и Джейлен Адамс.
В следующем туре «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с «Монако». Встреча состоится 13 октября, начало — в 20:00 мск. «Црвена Звезда» во втором туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Встреча пройдёт в Белграде (Сербия) 13 октября, начало — в 20:00 мск.
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